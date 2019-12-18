《傳聞》長江生命（００７７５）除了研發創新藥之外，據悉旗下位於澳洲的葡葡園租金收
入與估值雙雙上升，支持股價在高位徘徊，昨日（１７日）微升收０﹒７９元，可在０﹒７５元
至０﹒７８元收集。
阿里巴巴（０９９８８）昨日在港創上市新高，一度高見２０５﹒８元。據悉阿里力攻東盟
跨境電商與進口電商平台，成為業務高速增長的重要引擎，短期升勢有餘未盡。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/12/2019 09:01
《傳聞》長江生命澳洲葡萄園估值升；阿里力攻東盟跨境電商平台
《傳聞》長江生命（００７７５）除了研發創新藥之外，據悉旗下位於澳洲的葡葡園租金收
入與估值雙雙上升，支持股價在高位徘徊，昨日（１７日）微升收０﹒７９元，可在０﹒７５元
至０﹒７８元收集。
阿里巴巴（０９９８８）昨日在港創上市新高，一度高見２０５﹒８元。據悉阿里力攻東盟
跨境電商與進口電商平台，成為業務高速增長的重要引擎，短期升勢有餘未盡。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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