《傳聞》內地證券業對外資開放，內地券商面對競爭加劇，但據悉一些龍頭券商因資源與品
牌優勢，市佔率不跌反升，大型券商股可留意。中信証券（０６０３０）昨日（１７日）勁升５
﹒４％，以１６﹒９６元收市，宜待股價回落至１６元至１６﹒５元低吸。
另外，錦江資本（０２００６）在過去一個月由１﹒２元抽升至昨日的１﹒５７元。傳聞錦
江系資產整合重組持續，配合國企改革、混改政策提速，現價不宜高追，宜回落至１﹒５元附近
吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/12/2019 09:01
《傳聞》龍頭中資券商市佔率升；錦江系資產重組持續
《傳聞》內地證券業對外資開放，內地券商面對競爭加劇，但據悉一些龍頭券商因資源與品
牌優勢，市佔率不跌反升，大型券商股可留意。中信証券（０６０３０）昨日（１７日）勁升５
﹒４％，以１６﹒９６元收市，宜待股價回落至１６元至１６﹒５元低吸。
另外，錦江資本（０２００６）在過去一個月由１﹒２元抽升至昨日的１﹒５７元。傳聞錦
江系資產整合重組持續，配合國企改革、混改政策提速，現價不宜高追，宜回落至１﹒５元附近
吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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