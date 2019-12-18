《傳聞》東風汽車（００４８９）擬售回標緻雪鐵龍部分股權

《傳聞》外電引述市場人士指出，東風汽車（００４８９）擬向標緻雪鐵龍集團（ＰＳＡ）
售回部分股權，這是ＰＳＡ和飛雅特克萊斯勒汽車（ＦＣＡ）合併計劃的一部分。東風目前持有
ＰＳＡ集團１２％股權。
據報，東風在ＦＣＡ與ＰＳＡ合併後，在公司持股比例降至４﹒５％。
東風汽車今早起停牌，待發內幕消息的公告。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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