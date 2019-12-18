《魚缸博客》神州重卡銷量增，中聯重科基本因素佳，現整固可吼！

《魚缸博客》神州同花旗國終於達成首段貿議，「孖屐」自然有返朝氣，確實可喜可賀。係

剛過去半年，「孖屐」比花旗國總統侵侵（特朗普）玩殘，搞到好似過山車咁上下又落下。但當

中有個板塊無咩點受影響，靜靜雞咁回升，佢就係重型卡車及機機械設備佬啦！當中缸友可以留

意其中嘅大佬中聯重科（０１１５７）。

重卡佬今年受阿爺祝福。好似係今年１０月發布咗《京津冀及周邊地區２０１８－２０１９

年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》嘅通知，裡面明確要求，加快推進老舊車船淘汰。加

快淘汰國三及以下排放標準的柴油貨車、採用稀薄燃燒技術或「油改氣」嘅老舊燃氣車輛。各地

應統籌考慮老舊柴油貨車淘汰任務，２０１９年１２月底前，淘汰數量應達到任務量的４０巴仙

以上。

其實唔止，仲有《廣東省柴油貨車污染治理攻堅戰實施方案》同埋《四川省打好柴油貨車污

染治理攻堅戰實施方案》通知等等，反映市場對換新型重卡車愈來愈大呀！受惠呢Ｄ政策重卡車

當然銷量係咁上啦。根據第一商用車網公布數據顯示，１１月神州重卡市場銷售各類車型約

９﹒４萬輛，按月增長３巴仙，按年增長５﹒３巴仙。呢個重卡市場自今年７月以來嘅第５個月

連續增長。而今年頭１１個月，重卡市場累計銷量１０７﹒４４萬輛，按年增長１巴仙。市場預

計，今年全年重卡市場的整體銷量有望超過１１５萬輛，有望刷新神州重卡行業年銷量新紀錄添

！

重卡需求增，重機股中聯重科受惠，獲得大行野村祝福。野村話佢早前宣布佢全資附屬開展

儲架資產證券化業務，業務將令公司嘅應收帳款減少２２％，可減輕投資者對重型機械行業應收

帳款天數冗長，同不良資產負債表嘅擔憂。佢重申對公司Ｈ股嘅「買入」評級，維持目標價６﹒

８銀。

中聯重科業績相當犀利！佢今年首季多賺１６６巴仙，半年更大增１９６巴仙，首三季則增

１６７巴仙，季季報盈喜，估計今年重卡銷量咁猛，全年再報盈喜睇嚟都無得走雞！

再睇返公仔圖，佢係今年年頭大約３銀開始突破，其實已經爆咗上來１倍有多，形成一條上

升軌。佢仲要今年到依家幾乎喺十天線（５﹒９３２元）上面行走，近期仲要不停創近６年新高

，真係強勢到一個點。再者，佢近期都見到幾枝高成交量嘅大陽燭，而保力加通道亦慢慢擴大，

相信再創高峰只係時間問題！但因為近期升得太勁，博客建議大家可以等佢回調到大約十天線位

置先開始部署吸納，上車之後就先上望７銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

