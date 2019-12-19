《傳聞》蒙古煤企Ｔａｖａｎ　Ｔｏｌｇｏｉ聘中銀野村安排港掛牌

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，蒙古煤礦企業Ｅｒｄｅｎｅｓ Ｔａｖａｎ
Ｔｏｌｇｏｉ計劃明年上半年在港上市，集資１０億美元（約７８億港元），最新聘請中銀國際
及野村為聯席全球協調人。
資料顯示，Ｔａｖａｎ Ｔｏｌｇｏｉ的煤礦位於南戈壁沙漠，是蒙古最大的煤礦。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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