《傳聞》蒙古煤企Ｔａｖａｎ　Ｔｏｌｇｏｉ聘中銀野村安排港掛牌

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，蒙古煤礦企業Ｅｒｄｅｎｅｓ Ｔａｖａｎ

Ｔｏｌｇｏｉ計劃明年上半年在港上市，集資１０億美元（約７８億港元），最新聘請中銀國際

及野村為聯席全球協調人。

資料顯示，Ｔａｖａｎ Ｔｏｌｇｏｉ的煤礦位於南戈壁沙漠，是蒙古最大的煤礦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

