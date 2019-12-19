《魚缸博客》丘鈦集資擴張攝像頭產能，股價有潛力向上！

《魚缸博客》今日（１９日）魚缸回吐二百幾點，大環境其實就無咩壞消息，應該喺技術性

回吐，係咁嘅時候，梗係趁機買Ｄ貨啦。中美貿易戰暫時無咩大問題，依家就望兩國元首下月簽

字文本，而最受惠貿談受刺激嘅板塊一定唔少得手機設備股啦，博客喺當中就較為睇好丘鈦科技

（０１４７８）嘅潛能！

雖然今日丘鈦宣布擬以「先舊後新」方式配售１５００萬股股份，折讓約近３巴仙配股抽水

約２億銀哩個消息，即刻令到丘鈦嘅股價急跌近７巴仙。不過，集資嘅錢其實有八成會用去擴張

攝像頭模組產能，博客覺得Ｄ錢拎去擴張先可以愈做愈大，係件好事嚟，而本身丘鈦就無營運上

嘅困難！因為早嗰排丘鈦先發盈喜，預期公司本月底止年度純利介乎５億人仔至５﹒２億人仔，

較去年度純利約１４４０萬人仔升約３７﹒２２至３５﹒１１倍！純利增加咁多都係因為佢嘅攝

像頭模組銷量有明顯增長，而且產品結構係今年下半年明顯改善，其毛利率亦較去年明顯提升。

所以集資用去擴張都好正常。

加上，神州５Ｇ正式商用喺上個月先開始，「孖屐」都預期２０２０年將會有一個換５Ｇ手

機熱潮！喺神州信通院數據顯示，５Ｇ手機１１月出貨量比起１０月、９月同８月，按月都有翻

倍嘅增長，所以明年５Ｇ先真係開始進入高速增長期！大行瑞信就估算２０２０年神州５Ｇ手機

市場規模約１﹒５億，較之前估計高出八成，所以都調高丘鈦２０２０至２０２１年盈利預測４

巴仙同２巴仙！

喺公仔圖上面睇，ＭＡＣＤ牛差距收窄緊，料佢仲會有回落嘅空間，可以等佢補回上星期四

（１２日）形成嘅上升裂口後吸納，即係喺裂口底部約１２﹒４６銀低吸，「他屐」可以先睇前

日（１７日）創嘅逾兩年高位１４﹒７８銀，亦都即係佢嘅股價編號。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

