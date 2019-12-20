《傳聞》本月初首長國際（００６９７）配股集資，但股價企穩於０﹒３５元以上，傳聞有
後著，續有併購跟尾，目標進一步擴大停車場資產組合，建議０﹒３６元至０﹒３７元續可低吸
納，有力上破０﹒４元大關。
另外，中信電訊（０１８８３）看好５Ｇ前景，據悉旗下澳門電訊投資十多億元，目標在明
年底５Ｇ覆蓋全澳門，預期有助擴大業務基礎，２﹒７元至２﹒８元可收集，昨日（１９日）跌
收２﹒８８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/12/2019 09:01
《傳聞》首長國際配股後併購跟尾；中信電訊明年底５Ｇ覆蓋全澳門
《傳聞》本月初首長國際（００６９７）配股集資，但股價企穩於０﹒３５元以上，傳聞有
後著，續有併購跟尾，目標進一步擴大停車場資產組合，建議０﹒３６元至０﹒３７元續可低吸
納，有力上破０﹒４元大關。
另外，中信電訊（０１８８３）看好５Ｇ前景，據悉旗下澳門電訊投資十多億元，目標在明
年底５Ｇ覆蓋全澳門，預期有助擴大業務基礎，２﹒７元至２﹒８元可收集，昨日（１９日）跌
收２﹒８８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態20/12/2019
特朗普：不憂彈劾 民主黨政治自殺
|生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
|FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆轍
|生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
|中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】明年為建成小康社會決勝年 降準降息可期
|中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】包商之禍考驗金融體系 民企違約率料續升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰