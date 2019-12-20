《傳聞》首長國際配股後併購跟尾；中信電訊明年底５Ｇ覆蓋全澳門

《傳聞》本月初首長國際（００６９７）配股集資，但股價企穩於０﹒３５元以上，傳聞有

後著，續有併購跟尾，目標進一步擴大停車場資產組合，建議０﹒３６元至０﹒３７元續可低吸

納，有力上破０﹒４元大關。

另外，中信電訊（０１８８３）看好５Ｇ前景，據悉旗下澳門電訊投資十多億元，目標在明

年底５Ｇ覆蓋全澳門，預期有助擴大業務基礎，２﹒７元至２﹒８元可收集，昨日（１９日）跌

收２﹒８８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

