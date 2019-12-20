《傳聞》貴州銀行（０６１９９）ＩＰＯ接近下限定價２﹒４８元

《傳聞》外媒引述市場消息人士指，貴州銀行（０６１９９）招股定價２﹒４８元，為接近

招股價範圍２﹒４６至２﹒６１元之下限水平，集資近５５億元。１２月３０日於主板掛牌

內地城市商業銀行貴州銀行首次公開發售（ＩＰＯ），發售２２億股，當中１０％作公開發

售，９０％為國際發售，每手１０００股。農銀國際、建銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

