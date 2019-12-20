《魚缸博客》通用電動車銷售強勁，耐世特現轉勢訊號現價可吸納！

《魚缸博客》話咁快下星期就係聖誕，過完聖誕冇幾耐，２０１９年就要落幕了，臨近假期

，魚缸成交開始出現萎縮，想當然個市就炒唔起咯，而近排都係炒起Ｄ魚毛。雖然個市悶到抽筋

，都只有百幾點上落，但都可以留意有咩值得低吸嘅股份。砵砵車設備一哥耐世特

（０１３１６）喺今年四月創下年內高位１２﹒６９８銀之後就不斷插水，以噚日收市價計，已

經跌咗超過四成半，市值蒸發咗逾１４４億銀。

無論係花旗國同神州嘅汽車「孖屐」，都好似仲未見到有曙光，作為賣汽車設備嘅耐世特亦

點都會受到影響，但長遠嚟睇，耐世特仍然相當有投資價值。第一，電動車已成為未來汽車「孖

屐」嘅發展方向，同時對電動助力轉向（ＥＰＳ）系統亦相當大的需求。加上，喺環保高效能嘅

大前提下，混能車亦都改用ＥＰＳ，而唔用液壓助力轉向系統（ＨＰＳ）。而耐世特作為北美第

一，以至全球第三大的ＥＰＳ系統供應商，其產量已經突破６０００萬件。

第二，電動車除咗ＴＥＳＬＡ外，花旗國通用汽車出產嘅電動車同樣佔去唔少市佔率，舊年

推出嘅電動車Ｃｈｅｖｒｏｌｅｔ Ｂｏｌｔ ＥＶ相當好賣，而且佢嘅電池效能相當高，銷售

有望愈嚟愈好。通用汽車作用耐世特嘅主要客戶，佔佢今年上半年總收入超過四成二。隨著通用

汽車大罷工已經告一段落，加上通用嘅電動車同雪佛蘭Ｔａｈｏｅ ＳＵＶ相當賣得，耐世特業

績仍然可以睇高一線。

瑞信就出咗最新報告，預測耐世特明年盈利可以回復雙位數增長，預計明年盈利增長

１３巴仙，而收入增速近９巴仙，維持「跑贏孖屐」評級，「他屐」則由８蚊，上調至８﹒４５

銀。

走勢上，耐世特嘅１４ＲＳＩ啱啱升破咗五時段平均線，而慢步隨機指數嘅Ｋ線同Ｄ線之間

嘅距離有擴大跡象，今日亦都暫時成功突破咗１０天（７蚊）同５０天線（７蚊），轉勢訊號較

為明顯，缸友可以趁現價買入，「他屐」可以上望８蚊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

