《魚缸博客》領展發展前景仍穩定，待回落至８０蚊樓下可考慮！

《魚缸博客》呢個星期神州同花旗國貿易談判雖然都繼續喺進展當中，眼見花旗國孖屐日日

創新高，香江呢邊仍然受制兩萬八，今朝衝一衝高，又回返落來，缸友內心都好著急。喺呢個拉

鋸狀態之下，近排啲本地公用股表現都靠穩，而且本地社會事態未有進一步惡化，意味再大跌嘅

機會唔大，所以博客計劃部署下領展（００８２３）。

講到領展，缸友可能都擔心緊佢地本地商場嘅租務問題，租金收入會唔會因此租戶生意唔好

而受到負面影響。不過，睇番領展截至今年９月嘅中期業績顯示，續租租金升幅雖然滑落至兩成

樓下，但仍然達到１８﹒１巴仙。但同時，領展股價由今年最高位９８﹒３８５銀回落至今，已

經下跌左大約兩成，相信呢方面嘅影響已經大致反映左。

另外，講到領展嘅業務發展，佢最新喺袋鼠國悉尼買入一幢樓高十層嘅甲級商業樓宇。呢單

刁係領展首次衝出海外，而大行大摩都唱好收購對盈利有溫和正面作用，料影響２０２１年可分

派收入約１巴仙，未來領展仲會逐步增加香江以外收購，由目前一成增至三成。至於神州嘅發展

，領展除左目前喺大灣區有商場之外，未來會進一步擴展至長三角等。

值得一提嘅係領展由出年１月２日開始，就會將每手買賣單位由５００個基金單位拆細為

１００個基金單位，對吸引散戶投資有正面作用。

睇埋領展嘅公仔圖，領展上日一支大陽燭突破多條平均線，惟呢排股價似乎行緊一個區間，

介乎７８銀至８２銀，所以博客建議缸友想長線揸得安心啲，不妨等佢回落番去８０蚊樓下再吸

納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

