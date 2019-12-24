《傳聞》永達擬拓展汽車金融業務；中國飛鶴加速國際化

《傳聞》永達汽車（０３６６９）股價呈強，昨日（２３日）企穩７元以上水平，除了受惠

豪華汽車保持增長之外，據悉永達汽車計劃拓展汽車金融業務，可能引入投資者，預期短期股價

續在７元附近爭持。

中國飛鶴（０６１８６）昨日創上市新高，急升收９﹒０１元收市。據悉飛鶴加速國際化，

位於加拿大安大略省的奶粉生產設施將在明年上半年營運，有助開拓海外市場，支持股價勁升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

