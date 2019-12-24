《傳聞》內地中西部基建投資加碼；維珍妮越南新廠房逐步投產

《傳聞》市場消息稱，明年交通基礎建設將加碼，特別中西部地區，有利中交建

（０１８００）股價回勇，昨日（２３日）跌收６﹒１７元，可在６元至６﹒２元水平低吸。

維珍妮（０２１９９）昨日急升以４﹒９６元收市。據聞維珍妮在越南海防與興安新廠房逐

步投產，不但提升自動化生產，還帶動產能增加，有利股價向好，宜待股價落至４﹒６元至

４﹒７元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

