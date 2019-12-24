《魚缸博客》亞洲電視炒味濃，請林文龍做ＣＥＯ刺激股價？

《魚缸博客》進入悶市垃圾時間，近期個市都唔乜好炒，但博客就留意到，有一隻股好似有

人密密收緊貨咁，講緊就係亞洲電視（００７０７）。

你肯定想用張家輝嘅口吻講句粗口呢？聽聽博客點講先啦！噚日公司搞咗個ＰＣ，宣布公司

聘請林文龍做ＣＥＯ，你無聽錯，就係以前細細個無線拍電視劇果個林文龍。

博客第一時間打個問號，因為經營媒體唔係請個做過下電視嘅人就得，背後涉及好多營運、

創作同財務分配，博客對佢做ＣＥＯ有點保留；其次就係怕佢無糧出啦，但林文龍拍曬心口咁講

，話背後有好大條水喉射住，無有怕。

公司請個無營運經驗嘅人返嚟做嘢，有乜成績就拭目以待一下。不過，睇返條陰陽燭圖，呢

隻野係今個月５日起有資金流入，似乎有春江鴨或者莊家收緊貨，由０﹒０５銀炒到而家約

０﹒１１銀，升左成倍都有，炒味都幾濃下，所以唔排除往後個一頭半個月夾高一支大陽。

趁而家有人重收緊貨，有興趣嘅咪收小小貨搭下順風車。溫馨提示一下，睇返港交所中央結

算，截至２３日為止，金利豐揸３４﹒１４巴仙，興證國際都揸１８﹒１３巴仙，係有人收緊貨

定第二啲原因就唔清楚，不過暫時黎睇都未到危險時期。

啦，博客建議，現價追入，炒波幅，小小地玩下賺餐茶就好，博佢出支大陽就好走人，如果

突然有人Ｄｕｍｐ貨都唔好死守，不過跌落去０﹒０４銀至０﹒０５銀咁上下，都唔怕入小小博

佢反彈。炒呢隻野最好Ｓｅｔ定個止蝕盤，費事唔知突然跌落去啦！個頂就暫時估唔到，但要睇

就暫時先睇０﹒２銀啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

