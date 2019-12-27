《魚缸博客》神州力爭明年全面覆蓋５Ｇ網絡，鐵塔現價吼買入！

《魚缸博客》年底魚缸持續向好，今日（２７日）仲突破埋二萬八呢個心理關口，缸友都心

郁郁好想買Ｄ貨仔博新年新浪潮。呢排手機同相關設備股仍然維持強勢，有唔少都表現標青，當

中仲陸續出咗５Ｇ新手機。大家都憧憬新手機銷售量同５Ｇ嘅發展，除咗手機之外，嗰核心５Ｇ

建設又點少得呢！所以新一年就係時候留意返５Ｇ相關基建股－神州鐵塔（００７８８）！

喺今個月舉行嘅中央經濟工作會議，中央已經提過，基建係神州明年穩經濟嘅政策當中不可

或缺嘅重要角色，而基建除咗包括城軌、公路之外，５Ｇ建設都係好重要嘅一環！所以最直接受

惠嘅一定係５Ｇ相關基建股！阿爺仲話要力爭２０２０年底實現全國所有地級市覆蓋５Ｇ網絡，

優化提升網絡供給質量，同深化電信普遍服務，相信對鐵塔明年表現都會有一定嘅幫助。

睇返佢個業績，鐵塔今年首三季股東應佔盈利近３９億銀人仔，按年增加近９８巴仙，期內

營收５７０億銀人仔，增約６巴仙。股東應佔盈利１３億銀人仔，按年上升７６巴仙。雖然「孖

屐」就認為業績遜預期，不過有可能係第三季５Ｇ先啱啱開始投入，令到５Ｇ租戶嘅收入未完全

反映出嚟，而隨住神州加速發展５Ｇ，鐵塔日後嘅收入應該都會同步加快增長。

目前中國鐵塔已經建成兼交付畀運營商嘅５Ｇ基站超過１１萬個，九成七都係利用已有嘅站

址資源嚟改造，即係以較低成本嚟開拓新業務，相當有諗頭！大行中金都睇好鐵塔，維持佢嘅評

級「跑贏大市」同「他屐」２﹒５銀。

喺公仔圖方面，鐵塔喺低位調整咗一段時間，近排終於突破咗１﹒７銀而且開始企穩，所以

現價可買入，上望７月時高位２﹒２１銀，跌穿保歷加通道底部１﹒５４元則要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

