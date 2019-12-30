《傳聞》大唐發電拓新能源項目；呷哺呷哺開展外賣與調味產品業務

《傳聞》股價大落後的大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１），股價跌至１﹒４元

水平，可能為短期底位。據悉大唐發電計劃加大拓新能源項目的力度，可能參與開發天然氣項目

，有助改善業績表現。

《傳聞》呷哺呷哺（００５２０）股價靠穩，力守８﹒５元以上水平。據悉呷哺呷哺計劃擴

大收入來源，包括開展外賣與調味產品業務，同時擬推出早餐、下午茶餐，有助提升營業額，對

股價有支持作用，可在８﹒８元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

