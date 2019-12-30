《傳聞》市場消息指出，部分羊奶粉品牌開始提價，這對澳優（０１７１７）股價有利好影
響，加上海外生產線陸續投產，有助業務國際化，上周五（２７日）以１０﹒６２元收市，短期
向上挑戰１１元阻力。
近期上市的保利物業（０６０４９），股價表現突出，上周五以４６﹒８５元收市。據悉保
利物業透過向外拓展物業管理，令業務可保持較快增長，不用依賴母公司，預期外拓物管佔比可
望超逾六成。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/12/2019 09:01
《傳聞》內地部分羊奶粉提價；保利物業外拓物業管理業務
《傳聞》市場消息指出，部分羊奶粉品牌開始提價，這對澳優（０１７１７）股價有利好影
響，加上海外生產線陸續投產，有助業務國際化，上周五（２７日）以１０﹒６２元收市，短期
向上挑戰１１元阻力。
近期上市的保利物業（０６０４９），股價表現突出，上周五以４６﹒８５元收市。據悉保
利物業透過向外拓展物業管理，令業務可保持較快增長，不用依賴母公司，預期外拓物管佔比可
望超逾六成。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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