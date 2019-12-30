《傳聞》美國近期積極拉攏盟友封殺中國企業華為參與各地的５Ｇ建設，但市場消息指，英
國情報安全部門卻建議首相約翰遜容許華為參與當地５Ｇ網絡建設，提供「非核心」組件。
市場消息指，英國情報安全部門管理層有信心可平衡國家安全及經濟利益，因此決定「開綠
燈」允許華為參與當地５Ｇ網絡建設。
約翰遜在１月第三周主持國家安全委員會會議，將會正式決定是否准許華為參與工程。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/12/2019 09:01
《傳聞》英安全部門倡約翰遜，允華為參與建設５Ｇ
《傳聞》美國近期積極拉攏盟友封殺中國企業華為參與各地的５Ｇ建設，但市場消息指，英
國情報安全部門卻建議首相約翰遜容許華為參與當地５Ｇ網絡建設，提供「非核心」組件。
市場消息指，英國情報安全部門管理層有信心可平衡國家安全及經濟利益，因此決定「開綠
燈」允許華為參與當地５Ｇ網絡建設。
約翰遜在１月第三周主持國家安全委員會會議，將會正式決定是否准許華為參與工程。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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