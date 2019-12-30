《魚缸博客》國家重視線上醫療服務發展，龍頭平安好醫生現價吼入

《魚缸博客》最近「孖屐」繼續炒新經濟股例如阿里巴巴（０９９８８）同小米

（０１８１０），因為大家都預咗來年經濟大多數下行，加上香江Ｄ示威有機會繼續落去，佢哋

都係比較唔受相關因素影響，自然深受「孖屐」同基金喜愛。但有另一隻「人氣王」最近大家都

忽略左，佢就係平安好醫生（０１８３３）啦，博客就依然幾睇好佢。

首先，佢係神州領先醫療健康服務供應商，公司喺１０月嘅註冊人數已經突破３億人；係神

州在線醫療診療服務「孖屐」中排名第一，月活躍用戶數超過其他前１０名同業嘅總和！

一條魚毛好唔好炒，都好睇有冇國策「加持」。神州發改委９月底發布《促進健康產業高質

量發展行動綱要（２０１９－２０２２年）》，明確提到加快發展「互聯網＋醫療健康」工程，

善用健康醫療大數據，推動線上線下服務一體化，平安好醫生作為龍頭一定受惠唔少啊！

雖然唔少新經濟股都係蝕住上市，平安好醫生都唔例外，但佢嘅業績明顯有進步。佢上半年

總收入２２﹒７３億銀人仔，同比增長１倍有多；淨虧損為２﹒７２億人仔，但已經較上年同期

收窄，相信「孖屐」會繼續憧憬佢今年全年虧損再收窄甚至係賺錢添！

有國策利好同自身業務狀況改善，令佢已經喺上個月成為咗互聯網醫療行業中唯一入選

ＭＳＣＩ神州指數嘅個股，反映投資價值獲得「孖屐」肯定！

睇返公仔圖，佢喺今年八月低見２８﹒５５銀後開始築起反彈浪，喺１０月飆到最高嘅

６４﹒６５銀，即係最新山頂位後，踏入１１月就開始進入橫行區間，但股價依然企穩喺５０蚊

樓上，反映唔少資金仍然未出逃，目前似係整固待變格局。另外，佢嘅保力加通道已經收窄，加

上股價依然係上半區行走，相信佢可以守住５０蚊呢個雙底位置。如果再有新嘅正面消息公布，

應該有望可以突破呢個橫行區間！博客建議現價可以掃貨，短線睇６０蚊，穿５０蚊止蝕！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

