《傳聞共賞》 金源米業加大押注越南；中國鋼材價格近月大幅反彈



《昔日傳聞》 英安全部門倡約翰遜，允華為參與建設５Ｇ

大唐發電拓新能源項目；呷哺呷哺開展外賣與調味產品業務

內地部分羊奶粉提價；保利物業外拓物業管理業務

中芯１４芯片獲華為訂單，譚木匠拓海外，電路板組裝大增

永達擬拓汽車金融業務，飛鶴加速業務國際化

內地中西部基建投資加碼；維珍妮越南新廠房逐步投產

統一企業高中端方便麵銷售增

恆騰力谷互聯網家居業務

首長國際配股後併購跟尾；中信電訊明年底５Ｇ覆蓋全澳門

券商發力融資融券；新錢流入Ａ股ＥＴＦ；栢能拓展雲計算

龍頭中資券商市佔率升；錦江系資產重組持續

長江生命澳洲葡萄園估值升；阿里力攻東盟跨境電商平台

內地鈷價反彈；光伏產品出口增加

佳兆業參與中山石歧舊城區改造；基金大手吸納信德

中國計劃將明年經濟增長目標定為６％

富力或拆物管業務，東電清能佔比增，高鑫鮮食品配送強勁

北汽擬增持戴姆勒半成股權至一成

丘鈦拓３Ｄ鏡頭模組；內地投資中西部鐵路醒目錢買中鐵建

小米斥百億拓展物聯網，上海復旦研發新晶片有進取

富智康獲基金大手吸納；通達集團拓５Ｇ新產品

銀娛（０００２７）菲律賓長灘島項目夭折

三星Ｇａｌａｘｙ Ｓ１１＋料備１億像素相機



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

