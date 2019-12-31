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即市新聞

31/12/2019 09:00

《傳聞共賞》金源米業加大押注越南；中國鋼材價格近月大幅反彈

《傳聞共賞》　　金源米業加大押注越南；中國鋼材價格近月大幅反彈

《昔日傳聞》　　英安全部門倡約翰遜，允華為參與建設５Ｇ
　　　　　　　　大唐發電拓新能源項目；呷哺呷哺開展外賣與調味產品業務
　　　　　　　　內地部分羊奶粉提價；保利物業外拓物業管理業務　
　　　　　　　　中芯１４芯片獲華為訂單，譚木匠拓海外，電路板組裝大增
　　　　　　　　永達擬拓汽車金融業務，飛鶴加速業務國際化
　　　　　　　　內地中西部基建投資加碼；維珍妮越南新廠房逐步投產
　　　　　　　　統一企業高中端方便麵銷售增
　　　　　　　　恆騰力谷互聯網家居業務
　　　　　　　　首長國際配股後併購跟尾；中信電訊明年底５Ｇ覆蓋全澳門
　　　　　　　　券商發力融資融券；新錢流入Ａ股ＥＴＦ；栢能拓展雲計算
　　　　　　　　龍頭中資券商市佔率升；錦江系資產重組持續
　　　　　　　　長江生命澳洲葡萄園估值升；阿里力攻東盟跨境電商平台
　　　　　　　　內地鈷價反彈；光伏產品出口增加
　　　　　　　　佳兆業參與中山石歧舊城區改造；基金大手吸納信德
　　　　　　　　中國計劃將明年經濟增長目標定為６％
　　　　　　　　富力或拆物管業務，東電清能佔比增，高鑫鮮食品配送強勁
　　　　　　　　北汽擬增持戴姆勒半成股權至一成
　　　　　　　　丘鈦拓３Ｄ鏡頭模組；內地投資中西部鐵路醒目錢買中鐵建
　　　　　　　　小米斥百億拓展物聯網，上海復旦研發新晶片有進取
　　　　　　　　富智康獲基金大手吸納；通達集團拓５Ｇ新產品
　　　　　　　　銀娛（０００２７）菲律賓長灘島項目夭折
　　　　　　　　三星Ｇａｌａｘｙ　Ｓ１１＋料備１億像素相機

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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