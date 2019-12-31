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即市新聞

31/12/2019 09:01

《傳聞》金源米業加大押注越南；中國鋼材價格近月大幅反彈

　　《傳聞》金源米業（００６７７）投資越南便利店有成，食正當地經濟起飛。據悉金源計劃
加大押注越南，除了擴大便便店分店網之外，還研究投資越南工業與電商等項目，昨日
（３０日）以０﹒６元收市，宜在０﹒５６元至０﹒５８元附近收集。
　　市場消息稱，市場憧憬經濟回穩，全球鋼材普遍漲價，繼美國之後，近月中國鋼材價格反彈
近一成，鋼鐵股乘勢炒上，鞍鋼（００３４７）昨日升收３﹒１９元，短期有望上試３﹒４元至
３﹒５元阻力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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