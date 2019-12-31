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即市新聞

31/12/2019 11:58

《魚缸博客》魚缸２０２０年首季料續漲，５Ｇ、新經濟股潛力大

　　《魚缸博客》話咁快嚟到２０１９年最後一日，總結今年全年魚缸喺一月見過全年最低位
２４８９６點之後，隨住神州同花旗國嘅貿易戰停戰而靠穩向上，上半年見全年最高位
３０２８０點。下半年本地反修例觸發嘅示威活動打擊本地經濟，加上中美貿易戰頻頻生變，談
判膠著，魚缸急瀉幾乎跌穿一月初低位。
　　年尾花旗國總統侵侵公布，同神州達成首階段貿易協議，魚缸恢復上升動力，重上兩萬八，
至今全年累升逾２０００點。至於明年走勢，第一季表現預料可以延續今年升勢，惟需密切留意
中美第二階段貿易談判嘅進展，而第三季花旗國總統選舉亦會對環球孖屐帶來震盪。　

＊明年５Ｇ手機牽換機潮，瑞聲上升空間大＊

　　展望２０２０年，博客睇好５Ｇ股同新經濟股，因為出年將會係５Ｇ嘅發展元年，各地陸續
開始擴大５Ｇ商用，而各大手機品牌今年已經推出５Ｇ手機，出年有望開始普及，並降低手機價
格。就連５Ｇ機落後神州嘅蘋果都好大機會出年推出４款新５Ｇ「唉瘋」。咁多隻５Ｇ概念股中
，博客推薦蘋果聲學供應商瑞聲科技（０２０１８），因為出年就算蘋果「唉瘋」搶佔唔到「孖
屐」一哥都好，缸友都憧憬出年蘋果會推出更多新機，而且價格更實惠，大大增加手機零件嘅需
求。
　　新經濟股今年下半年開始炒起，唔多唔少都因為部分公司開始轉虧為盈，「孖屐」憧憬有更
多新經濟股業績漸上軌道。當中，博客推薦美團點評（０３６９０），因為佢最近兩季已經錄得
盈利，毛利率亦有改善。未來除咗繼續鞏固其外賣業務之外，喺酒店、機票預訂業務都仍有增長
潛力。
　　另外，隨住神州積極推動醫療發展，包括今年出台嘅《健康中國行動（２０１９　２０３０
年）》規劃綱領，憧憬針對醫療行業推出利好政策。主打醫療結合人工智能嘅平安好醫生都有上
升潛力。如果在線人數持續上升，公司扭虧為盈亦指日可待。
　　博客在此祝大家新年進步，投資心得應手！　　　　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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