《魚缸博客》雷蛇搞數字銀行現炒風？而家入仲有水位！

《魚缸博客》雷蛇（０１３３７）成為今日市場熱話，點解？因為佢旗下金融科技分支已經

向新加坡金融管理局申請全數字銀行牌照，而且肯認頭入股嘅包括富衛、新加坡超市連鎖店營運

商昇菘集團等等，比較罕見。

罕見原因係甚少機構申請牌照時候，會搵埋班底話「我地有邊個邊個入股啊！」咁玩法，除

非真係對自己好有信心；或者係話定俾你聽，我地拎到牌機會好大啦！

數字銀行其實係乜東東？香港都有幾間啦，外國馨香啲咩？其實都係講緊移動跨境資金流動

，同埋數字化錢包。係咪有啲複雜？講到尾都係點移走資產，雷蛇香港上市，同誠哥之前有合作

，食住香港到新加坡條水，將錢由香港調去新加坡，過河濕腳，實ＦＡＴ ＦＡＴ！

當然啦，佢話年中先會開始有結果，而家講真係有啲早。雷蛇自己又搞ＭＯＵＳＥ又搞ＫＥ

ＹＢＯＡＲＤ，賣過手機又開過電子消費業務，都好似無咩起色，講到底都係做金融先搵到錢。

咁講啦，博客從來都唔睇好佢啲手機，但搞金融先都叫開多條水，而且份通告ＳＨＯＷ曬「歌利

」咁，有邊個邊個會入股，都可以炒下。

佢今日裂口高開近９巴仙，博客成日都話，炒股嘅嘢，永遠都係「買預期，賣結果」，呢幾

個月一定有少少憧憬，現價入幾十手都係幾萬蚊，咪買喺度擺住，就算輸都好，佢近期低位都係

１﹒１８銀咁上下，距離而家都係三毫子，值博率幾高下，睇佢到時企唔企得穩１﹒６銀，一到

位咪食一半，留一半觀望下。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

