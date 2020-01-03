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即市新聞

03/01/2020 09:01

《傳聞》中芯穩步推進１２納米晶片量產；貓眼加速建設全文娛平台

　　《傳聞》中芯國際（００９８１）股價明顯轉強，昨日（２日）急升逾６％收１２﹒７元。
據悉繼１４納米晶片之後，中芯正在穩步推進１２納米晶片量產，配合晶片國產化提速，但近期
股價累積升幅大，現價不宜高追。
　　貓眼娛樂（０１８９６）愈升愈有，昨日收１５﹒０２元升近５％。據聞貓眼娛樂加速建設
全文娛平台，即將售票業務由電影伸延至音樂、視頻等娛樂範圍，擴大業務收入，宜待股價回落
至１４﹒５元至１４﹒８元低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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