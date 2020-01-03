《傳聞》市場消息稱，由於橡膠成本上升，中國部分輪胎製造商開始提價，輪胎股如浦林成
山（０１８０９）有投機性買入價值，可在７﹒７元至７﹒８元買入，上望８﹒５元至９元，止
蝕位為７﹒３元。
另外，紫金礦業（０２８９９）股價昨日（２日）高見４元收市。據聞紫金海外併購進入收
成期，目前重點推進塞爾維亞的銅金礦與剛果的銅礦項目建設，預期銅、金等海外產能將大增，
帶動收入上升，對現價有支持作用。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/01/2020 09:01
《傳聞》中國輪胎提價利浦林成山；紫金海外併購進入收成期
《傳聞》市場消息稱，由於橡膠成本上升，中國部分輪胎製造商開始提價，輪胎股如浦林成
山（０１８０９）有投機性買入價值，可在７﹒７元至７﹒８元買入，上望８﹒５元至９元，止
蝕位為７﹒３元。
另外，紫金礦業（０２８９９）股價昨日（２日）高見４元收市。據聞紫金海外併購進入收
成期，目前重點推進塞爾維亞的銅金礦與剛果的銅礦項目建設，預期銅、金等海外產能將大增，
帶動收入上升，對現價有支持作用。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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