《傳聞》中國輪胎提價利浦林成山；紫金海外併購進入收成期

《傳聞》市場消息稱，由於橡膠成本上升，中國部分輪胎製造商開始提價，輪胎股如浦林成

山（０１８０９）有投機性買入價值，可在７﹒７元至７﹒８元買入，上望８﹒５元至９元，止

蝕位為７﹒３元。

另外，紫金礦業（０２８９９）股價昨日（２日）高見４元收市。據聞紫金海外併購進入收

成期，目前重點推進塞爾維亞的銅金礦與剛果的銅礦項目建設，預期銅、金等海外產能將大增，

帶動收入上升，對現價有支持作用。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

