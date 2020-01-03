《傳聞》據報引述消息人士披露，上月港燈（０２６３８）行政總裁尹志田曾致函澳門新任
特首賀一誠，指若澳門落實成立證券交易所，認為港燈適合於當地掛牌。信中更提及，長江集團
（港燈隸屬長江集團）主席李澤鉅已知悉港燈擬在澳門上市意向，並表示大力支持。
尹志田在信中又指認為以港燈的規模、收入、股息分派，以及在公共事業範疇的經營歷史，
於當地上市屬合理選擇。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/01/2020 09:10
《傳聞》澳門若設證交所，傳港燈有意於當地掛牌
《傳聞》據報引述消息人士披露，上月港燈（０２６３８）行政總裁尹志田曾致函澳門新任
特首賀一誠，指若澳門落實成立證券交易所，認為港燈適合於當地掛牌。信中更提及，長江集團
（港燈隸屬長江集團）主席李澤鉅已知悉港燈擬在澳門上市意向，並表示大力支持。
尹志田在信中又指認為以港燈的規模、收入、股息分派，以及在公共事業範疇的經營歷史，
於當地上市屬合理選擇。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態03/01/2020
南韓5G登場8個月 用戶想回歸4G
|FOCUS02/01/2020
【FOCUS】明派降準大紅包 暗控逆周期節奏
|生財有道02/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股年初可上兩萬九
|生財有道02/01/2020
2020全方位展望：美大選最大風險，看淡樓市走勢
|生財有道02/01/2020
首進歐洲鐵路網 中車明年望翻生
|剖析天下02/01/2020
【英國置業】瘋狂球迷保客源 利物浦民宿回報逾廿厘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰