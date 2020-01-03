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即市新聞

03/01/2020 09:10

《傳聞》澳門若設證交所，傳港燈有意於當地掛牌

　　《傳聞》據報引述消息人士披露，上月港燈（０２６３８）行政總裁尹志田曾致函澳門新任
特首賀一誠，指若澳門落實成立證券交易所，認為港燈適合於當地掛牌。信中更提及，長江集團
（港燈隸屬長江集團）主席李澤鉅已知悉港燈擬在澳門上市意向，並表示大力支持。
　　尹志田在信中又指認為以港燈的規模、收入、股息分派，以及在公共事業範疇的經營歷史，
於當地上市屬合理選擇。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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