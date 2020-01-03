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即市新聞

03/01/2020 11:58

《魚缸博客》政策撐腰加互聯網發展，眾安在綫（６０６０）要吼實

　　《魚缸博客》人行今年元旦「送大禮」，公布下周一（６日）起降準０﹒５個百分點，中資
金融佬個個跑出。雖然今次降準幅度唔算大，但係市場都憧憬人行接下來會有調整利率嘅機會，
而且人行官員仲話存準率調整空間仍大。咁睇嚟中資金融佬呢期仍然有運行，不過，博客最留意
係主攻互聯網金融服務嘅魚毛眾安在綫（０６０６０）。
　　眾安在綫剛上市個陣可謂認真大排場，有阿里、騰訊兩家佔據神州互聯網半壁江山嘅公司做
股東，而且仲係神州互聯網保險公司第一家。可惜只是「雷聲大雨點小」，炒風過後佢股價由年
頭拾級而下，足足跌到低招股價５９﹒７０銀成７２巴仙。不過，多得佢業績生性，由２０１９
年下半年開始保費增長不斷加快，２０１９年第三季度增長達３２巴仙，單十月份增長就達到
４８巴仙。所以，佢依家股價上漲勢頭係唔錯，但當然離佢招股價仍有段距離。
　　除咗有人行放水加持，近日神州銀保監都有逐漸放寬政策，推動神州保險業健康快速發展。
大行大摩最近就喺報告指，估計神州進行供應端改革，相信可令上市保險佬於明年提升競爭優勢
，料新業務價值可按年增長５至１０巴仙。
　　根據上年６月眾安公布嘅用戶數據已達３﹒５億，加上「互聯網＋科技」嘅潮流已席捲成個
保險行業，有唔少傳統保險巨頭都開始研究，眾安作為先行者有一定優勢。而喺今年年底，眾安
更是搶閘成香江首間試業虛銀，相信佢發展多方面互聯網金融服務嘅前景可望。
　　從公仔圖睇，ＭＡＣＤ線出現頂背馳，相信其股價近期會有一定回調，不過佢嘅快線同慢線
差距有收窄跡象，所以博客建議各位唔使急著追，不妨等佢過完依輪小幅回調再買入。買入價睇
２４銀附近，目標可上望到上年嘅「雙頂位」３２銀附近。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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