《傳聞》中東熱錢流入吸納阿里巴巴；山東黃金招萊地區建生產基地

《傳聞》受惠金價勁升，上周五（３日）山東黃金（０１７８７）漲５％報１９﹒１元。據

聞山東黃金正在山東招萊地區建設一個萬噸級的黃金生產基地，可逢低吸納，可待股價回落至

１８﹒３元至１８﹒６元水平收集。

美國突襲伊拉克，殺死伊朗高級將領，中東形勢凶險，據聞上周五有中東熱錢流入香港市場

，重點吸納中資股如阿里巴巴（０９９８８），上周五阿里巴巴逆市升收２１２元，短期續看高

一線。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

