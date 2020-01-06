《魚缸博客》神州大搞５Ｇ手遊股加分，創夢天地整固後可吸納！

《魚缸博客》雖然中東局勢唔穩定，缸友避險情緒增加，不過魚缸今朝（６日）一度回吐逾

二百點，都唔算跌得太甘！睇落「孖屐」氣氛都唔喺好曳，博客就覺得一於趁農曆新年就嚟到，

係時候部署吓Ｄ新年股！通常一到新年，神州嘅學生哥同打工仔都放長假！咁多時間喺屋企有咩

搞，梗係打吓機消磨時間，所以估計手遊股都會有發圍！

今年神州大搞全面覆蓋５Ｇ無線網絡，手遊股都可以從中獲利！因為玩遊戲最緊要就係要快

要穩，如果５Ｇ網絡暢快咗，仲可以吸引到更多用戶隨時隨地用手機，或者用其他電子設備即刻

入個遊戲去玩。所以５Ｇ嘅普遍性或者可以為手遊股打造更多發展機會！

而喺手遊股之中，博客比較睇好創夢天地（０１１１９），因為上個月原國家新聞出版廣電

總局官方就話，新一批國產遊戲版號名單有４２款遊戲獲批，當中就有創夢天地嘅《鎮魂街：武

神軀》等遊戲獲得版號。由於要保障青少年要健康咁玩遊戲，依家神州批遊戲嘅標準都愈嚟愈嚴

格，所以今次創夢天地嘅遊戲獲批，可以證明其遊戲有一定嘅質素！

喺公司業績方面，２０１９年中期利潤增長八成，而平均月活躍用戶按年增近１巴仙至

１﹒３億。另外，佢哋自研遊戲《魔力寶貝》嘅手機版上年已經喺東南亞和港澳台地區發行。所

以可以期待一吓公司年度業績都會有一定增長！

睇返公仔圖，創夢天地保歷加通道收窄緊，而且ＭＡＣＤ牛差距亦開始減少，預料股價仲有

一段時間調整，可待回落至４﹒３銀時吸納，目標暫看上個月高位４﹒８１銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

