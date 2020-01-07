《魚缸博客》丘釱（０１４７８）銷售強勁，股價重有排升！

《魚缸博客》想當年博客係丘釱（０１４７８）身上執唔少錢，因為當年瑞聲

（０２０１８）同舜宇（０２３８２）都炒到飛晒天，「孖屐」已經無嘢好炒，所以資金咪流入

「丘仔」身上。當然啦，丘仔呢啲音樂椅，最終於喺２０１７到２０１８年之間爆咗，由歷史高

位２１﹒９５銀跌落去剩返３﹒５８銀。

又咁講，炒股嘅嘢，有波幅有成交先有得炒，好過變死股，畢竟丘仔係有實業有實力。呢兩

日丘仔公布，去年鏡頭模組賣一咗４億個，按年升五成幾，呢個數字，博客認為有小小原因係來

自２０１８年手機賣得麻麻地，個基數低所以先有五成幾升幅。

無論係點，２０２０年係５Ｇ盛放嘅一年，相信換機浪潮會持續，華為、蘋果、小米都開始

預備緊唔同價位嘅手機，加上而家又玩咩三鏡頭、四鏡頭，對鏡頭需求量可能係倍數計算，所以

前途無可限量。

另外一點就係，丘仔係上個月下旬配售咗１５００萬股，每股１３﹒６８銀，籌得２﹒０３

億銀，預期八成都會用係攝像頭模組產能擴張，兩成用係研發。就咁估，丘仔應該係接到大客訂

單，先要玩配售集資增擴產能，就咁睇丘仔未來一年應該有前途啦！

博客認為，短期內跌穿１０蚊機會不大，重點係究竟幾時股價起飛。一般手機發布日子都係

３、６、９月咁上下，而前一個月即係２、５、８月就開始炒波幅，博客覺得現價追入都重有水

位，可以先炒２月個輪波幅，目標先睇１４蚊左右，先食一半，留一半等睇表演啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

