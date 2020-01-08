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即市新聞

08/01/2020 09:00

《傳聞共賞》中交建力爭ＰＰＰ項目，海底撈收購品牌餐廳快將拍板

《傳聞共賞》　　中交建力爭ＰＰＰ項目，海底撈收購品牌餐廳快將拍板
　　　　　　　　英國正為從伊拉克撤離軍隊作準備

《昔日傳聞》　　新世界港出租物業面積本財年翻倍，今年推大圍站項目
　　　　　　　　富通正研究會否申請內地保險牌照，視乎大灣區保險政策
　　　　　　　　ＡＭＴＤ夥小米（０１８１０）組財團爭奪新加坡虛銀牌照
　　　　　　　　曠視通過上市聆訊，春節後啟動招股
　　　　　　　　基金減持濰柴；國壽推動智能理賠等創新發展
　　　　　　　　中東熱錢流入吸納阿里巴巴；山東黃金招萊地區建生產基地
　　　　　　　　中芯穩步推進１２納米晶片量產；貓眼加速建設全文娛平台
　　　　　　　　中國輪胎提價利浦林成山；紫金海外併購進入收成期
　　　　　　　　澳門若設證交所，港燈有意於當地掛牌
　　　　　　　　中聯重科起重機銷售強勁；贛鋒提升氫氧化鋰產能
　　　　　　　　海天國際增海外銷售比重；歲寶百貨進軍房產業務
　　　　　　　　內地生物科技企業Ｋｉｎｔｏｒ赴港上市籌３億美元
　　　　　　　　金源米業加大押注越南；中國鋼材價格近月大幅反彈
　　　　　　　　英安全部門倡約翰遜允華為參與建設５Ｇ
　　　　　　　　大唐發電拓新能源項目；呷哺呷哺開展外賣與調味產品業務
　　　　　　　　內地部分羊奶粉提價；保利物業外拓物業管理業務　
　　　　　　　　中芯１４芯片獲華為訂單，譚木匠拓海外，電路板組裝大增
　　　　　　　　永達擬拓汽車金融業務，飛鶴加速業務國際化
　　　　　　　　內地中西部基建投資加碼；維珍妮越南新廠房逐步投產
　　　　　　　　統一企業高中端方便麵銷售增
　　　　　　　　恆騰力谷互聯網家居業務
　　　　　　　　首長國際配股後併購跟尾；中信電訊明年底５Ｇ覆蓋全澳門
　　　　　　　　券商發力融資融券；新錢流入Ａ股ＥＴＦ；栢能拓展雲計算

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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