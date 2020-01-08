《傳聞》中交建力爭公私營項目，海底撈收購品牌餐廳快將拍板

《傳聞》內地專項債發行推動基建加快上馬，據聞中交建（０１８００）手上基建項目合約

穩步增加，其中ＰＰＰ（公私營項目），在去年新增合同直逼１５００億元人民幣，對未來收入

保持增長有正面影響，昨日（７日）跌收６﹒３８元。

另外，海底撈（０６８６２）股價昨日勁升３﹒６％收３３﹒５元。據聞海底撈收購品牌餐

廳快將拍板，將實行多品牌的業務發展策略，短期股價有望進一步反彈，重上３５元以上水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

