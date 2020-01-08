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即市新聞

08/01/2020 10:52

《傳聞》傳九毛九以招股上限定價，集資最多２２億元

　　《傳聞》外電引述知情人士表示，內地餐飲集團九毛九國際（０９９２２）擬以招股上限定
價。公司招股價介乎每股５﹒５至６﹒６元，計劃發售３﹒３３４億股，集資最多２２億元。
　　　公司引入四名基石投資者，包括資產管理公司ＢｌａｃｋＲｏｃｋ、Ｃｈｉｎａ　
Ａｌｐｈａ、ＷＴ和東方資產管理，合共投資５５００萬美元。
　　獨家保薦人為招商國際，而聯席全球協調人、聯席帳簿管理人為招商國際和中金公司。
（ｂｉ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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