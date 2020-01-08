《傳聞》傳九毛九以招股上限定價，集資最多２２億元

《傳聞》外電引述知情人士表示，內地餐飲集團九毛九國際（０９９２２）擬以招股上限定

價。公司招股價介乎每股５﹒５至６﹒６元，計劃發售３﹒３３４億股，集資最多２２億元。

公司引入四名基石投資者，包括資產管理公司ＢｌａｃｋＲｏｃｋ、Ｃｈｉｎａ

Ａｌｐｈａ、ＷＴ和東方資產管理，合共投資５５００萬美元。

獨家保薦人為招商國際，而聯席全球協調人、聯席帳簿管理人為招商國際和中金公司。

（ｂｉ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

