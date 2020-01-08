《傳聞》北控城市資源（０３７１８）招股下限０﹒６９元定價

《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，北控城市資源（０３７１８）上市定價為每股

０﹒６９元，為招股價範圍（０﹒６９至０﹒８元）下限，集資６﹒２１億元。上市定價相當

２０１９年及２０２０年預測市盈率９﹒２倍及６﹒４倍。

北控城市資源為中國綜合廢物管理解決方案供應商，全球發售９億股，公開發售股份佔

９０００萬股，國際發售８﹒１億股。預期１月１５日在聯交所掛牌。

獨家保薦人為海通國際及星展銀行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

