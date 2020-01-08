《魚缸博客》吉利（００１７５）銷售達標，現價似乎被低估！

《魚缸博客》去年吉利（００１７５）真係「寒天飲冰水」，個種「寒」係全個行業都吹緊

冷風，除咗政府唔補貼之外，又話班客仔換車意欲唔強，去庫存慢等問題，個個都擔心緊。

事實就係，吉利話過你聽，佢地去年全年賣咗１３６﹒２萬駕車，剛剛好達標，呢一點真係

神奇、頂級、超卓！其實又未必嘅，或者可以解釋神州經濟可能被大家唱得好淡，事實係「孖屐

」仍然有購買力，唔係想像中咁差。

我哋一齊睇睇幾間大行點講。野村係唱好，因為話公司一直去緊庫存，所以銷量同產品組合

都有改善；大摩就話，對整個中國汽車行業看法係正面，但日資合營公司嘅競爭可能會對吉利有

影響；天風證券就預料吉利今年銷量有望突破１５０萬架，某幾款新車款係值得期待。

２０２０年其實會係車企大亂鬥嘅一年，因為過江龍特斯拉會全面進入神州「孖屐」，但大

行睇法似乎無有怕咁款。博客認為，特斯拉車款都講緊３０萬人仔以上，唔係一般人負擔到，其

他中資車廠，平嘅車款１０幾萬人仔都有交易，而且做車按都有優惠，所以中資車企依然有競爭

。

照咁計，其實吉利股價有略為被低估嘅情況，公司喺去年８月低見過１０﹒４銀左右，反彈

到近期１５﹒５銀，都升咗五成咁上下，博客覺得如果咁多間大行都睇好神州車企今年繼續領風

騷，目標價最起碼要睇２０銀咁上下，如果現價追入都重有５蚊水位，但吉利升幅唔會爆發性，

而係好似煲下煲咁慢慢嚟，所以要入場嘅缸友可能要多小小耐性啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

