  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2020 11:58

《魚缸博客》吉利（００１７５）銷售達標，現價似乎被低估！

　　《魚缸博客》去年吉利（００１７５）真係「寒天飲冰水」，個種「寒」係全個行業都吹緊
冷風，除咗政府唔補貼之外，又話班客仔換車意欲唔強，去庫存慢等問題，個個都擔心緊。
　　事實就係，吉利話過你聽，佢地去年全年賣咗１３６﹒２萬駕車，剛剛好達標，呢一點真係
神奇、頂級、超卓！其實又未必嘅，或者可以解釋神州經濟可能被大家唱得好淡，事實係「孖屐
」仍然有購買力，唔係想像中咁差。
　　我哋一齊睇睇幾間大行點講。野村係唱好，因為話公司一直去緊庫存，所以銷量同產品組合
都有改善；大摩就話，對整個中國汽車行業看法係正面，但日資合營公司嘅競爭可能會對吉利有
影響；天風證券就預料吉利今年銷量有望突破１５０萬架，某幾款新車款係值得期待。
　　２０２０年其實會係車企大亂鬥嘅一年，因為過江龍特斯拉會全面進入神州「孖屐」，但大
行睇法似乎無有怕咁款。博客認為，特斯拉車款都講緊３０萬人仔以上，唔係一般人負擔到，其
他中資車廠，平嘅車款１０幾萬人仔都有交易，而且做車按都有優惠，所以中資車企依然有競爭

　　照咁計，其實吉利股價有略為被低估嘅情況，公司喺去年８月低見過１０﹒４銀左右，反彈
到近期１５﹒５銀，都升咗五成咁上下，博客覺得如果咁多間大行都睇好神州車企今年繼續領風
騷，目標價最起碼要睇２０銀咁上下，如果現價追入都重有５蚊水位，但吉利升幅唔會爆發性，
而係好似煲下煲咁慢慢嚟，所以要入場嘅缸友可能要多小小耐性啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
生財有道08/01/2020
物色內地物管股 住宅龍頭優先
生財有道08/01/2020
春運電子化 同程藝龍流量勢再增
剖析天下08/01/2020
供應短缺租盤稀 都柏林租金回報率冠絕歐洲
樓市「胡」言08/01/2020
可怒也！200呎納米樓都有工作平台！？多得政府埋禍根……
國際動態08/01/2020
美稱未擬伊拉克撤軍 反增兵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金