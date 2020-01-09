《傳聞》雲鋒金融出售阿里健康（００２４１）８４００萬股

《傳聞》據外電引述消息指出，馬雲持股的雲鋒金融旗下Ｉｎｎｏｖａｒｅ出售阿里健康（

００２４１）共８４００萬股，佔發行股數０﹒７％，出售價９﹒４２至９﹒５２元之間，較前

收市價折讓３﹒５％至４﹒６％。據報，雲鋒金融在交易前持有１０﹒９５％阿里健康股份。

阿里健康今日市前錄一手８４００萬股交叉盤，每股作價９﹒４２元，涉資７﹒９１億元，

相信是上述交易上板。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

