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即市新聞

09/01/2020 09:48

《傳聞》雲鋒金融出售阿里健康（００２４１）８４００萬股

　　《傳聞》據外電引述消息指出，馬雲持股的雲鋒金融旗下Ｉｎｎｏｖａｒｅ出售阿里健康（
００２４１）共８４００萬股，佔發行股數０﹒７％，出售價９﹒４２至９﹒５２元之間，較前
收市價折讓３﹒５％至４﹒６％。據報，雲鋒金融在交易前持有１０﹒９５％阿里健康股份。
　　阿里健康今日市前錄一手８４００萬股交叉盤，每股作價９﹒４２元，涉資７﹒９１億元，
相信是上述交易上板。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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