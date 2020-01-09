《魚缸博客》神州今年仍內需主導，高鑫獲阿里加持實力強勁可吼入

《魚缸博客》環球經濟增長有壓力，神州為保持經濟增速，相信刺激內需消費依然係其中一

個最重要手段，有一間神州超市的龍頭現時以大潤發及歐尚兩大品牌，係內地經營過百間大型超

市，全國逾２３０個城市經營４８５間特賣場。無錯，佢就係高鑫零售（０６８０８），博客就

不得不提！

近年神州零售業積極往線上到線下（Ｏ２Ｏ）發展，仲鍾意同大型嘅本土或者外資企業聯盟

一齊發展。當中高鑫零售舊年獲得阿里巴巴（０９９８８）入股三成六成為第二大股東，近期雙

方仲有唔少新搞作添。例如將唔同產品線加入阿里旗下新零售超市盒小馬，同埋生鮮電商平台淘

鮮達。另外，佢亦同蘇寧結盟成立聯營，比後者進入旗下門店設立專櫃銷售，而集團可藉此向佢

收取佣金代替對外銷售，可彌補佢直銷家電收入較差情況。

再者，佢目前旗下門店集中於較有錢嘅華東地區，同埋以三四線城市為主，當中後者較受惠

消費升級，反映佢銷售渠道愈來愈豐富，擴大採購體系，或會帶動應付賬天數上升同改善資金周

轉能力。

我哋睇睇大行點講。富瑞料神州政府今年重心放係穩定經濟增長，政府焦點將ｋｅｅｐ住刺

激本地消費，睇好更有韌性嘅食品零售商、快餐等板塊。另外，中金認為高鑫零售提升生鮮品類

佔比並進一步強化線上場景布局，認為隨著公司線上訂單量、客單價的穩步增長，加上同天貓嘅

合作結合咗阿里巴巴嘅平台流量優勢與高鑫嘅供應鏈優勢，維持佢「跑贏行業」評級，目標價為

１０銀。

佢盤數唔算太靚仔，上半年收入約５０５億銀人仔按年下跌６﹒４巴仙，但股東應佔溢利仍

錄得５巴仙增長。相信今年國策仍係內需主導，加上佢同阿里合作增銷售渠道，相信業績改善無

太大問題！

高鑫零售近期股價表現唔錯，由５月嘅６﹒３銀低位趴返上依家大約９﹒５銀水平，反映它

嘅中期上升軌已經確立。大家可以睇到佢條上升軌是很有序咁一級一級上，估計佢走勢依家係整

固中，等落返９﹒３銀入安全Ｄ。只要佢唔跌穿上月約８﹒７銀嘅橫行區，相信佢可以有力再上

，先上望１０銀關！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

