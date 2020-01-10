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即市新聞

10/01/2020 11:26

《傳聞》傳艾德韋宣以中間價２﹒０２元定價，籌資逾４億元

　　《傳聞》消息指，整合營銷解決方案提供商艾德韋宣（０９９１９）以中間價２﹒０２元定
價，集資４﹒０４億元。
　　公司招股價介乎每股１﹒７１至２﹒３４元，發售２億股，集資額３﹒４２億至４﹒６８億
元，集資所得主要用於發展及擴大現有整合營銷解決方案及ＩＰ發展業務、策略投資基金的現金
儲備等。
　　股份將於１月１６日（下周四）掛牌。東興證券為獨家保薦人。


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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