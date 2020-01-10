《魚缸博客》銷售量大增刺激股價凌厲上升，香港電視現價可吼入！

《魚缸博客》博客炒股嘅組合當然有短、中、長線，最近短炒倉最近想加中一隻就係香港電

視（０１１３７）啦！

點解吸引到博客嘅眼球？就係因為佢上日（９日）公布核心ＫＰＩ（關鍵績效指標）。首先

佢嘅訂單量增長幅度真係唔錯，舊年１０月、１１月同１２月嘅平均每日訂單數量分別為

１﹒９５萬、１﹒８１萬及１﹒８７萬個，合共５﹒６３萬個，按年大增超過五成！另外，佢嘅

訂單總商品交易額分別為２﹒７６億銀、２﹒５億銀及２﹒７１億銀，合共７﹒９７億銀，按年

亦大增近四成！係剛過去半年比較混亂嘅香江社會情況來講，呢個成績相當唔錯！反映以上數據

仍急速增長中，相信呢個可以成為短期撐起香港電視股價嘅因素。

另外，公司最近有高層變動，主席王維基改任副主席兼行政總裁，會增加負責日常管理及協

調整體業務運作，反映王維基會更「落手落腳」處理日常業務事務。有王維基呢個有能力同宣傳

力的品牌變為更「貼地」管理，博客就更加看好公司嘅未來發展！

香港電視近期股價走勢可以話相當唔錯！佢嘅日線圖目前出現一個型態幾靚嘅大圓底，可以

見到其浪低一浪比一浪高，係未來股價大升嘅先兆！另外，今日出現嘅大陽燭加埋成交配合，股

價已開始穩步上揚並且準備挑戰４﹒５銀嘅阻力區。只要能成功破位，圓底型態就正式完成，或

有機會繼續向上挑戰５銀！博客建議依家可追入，短期先上望４﹒５銀，但跌穿３﹒４銀要止蝕

！

但投資者要留意，佢上年中期業績盤數唔太靚仔，虧損從去年１﹒４億銀擴大一成至

１﹒５５億銀。加上佢最大挑戰送貨成本比其他城市較高，所以博客都係建議以今次嘅核心

ＫＰＩ數據同股價走勢做短炒操作！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

