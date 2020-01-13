《傳聞共賞》攜程與中金等為港上市磋商，光控併購海外資產管理商

《傳聞共賞》 攜程正與中金大摩等為來港上市作初步磋商

光控併購海外資產管理公司；有線加強中動合作拓５Ｇ商機



《昔日傳聞》 大銀行新年出招，大額按揭增現金回贈吸客

白酒股江小白擬美上市，最多集資７８億

金隅獲醒目錢偷步買入；保利協鑫或資產重組回歸內地融資

玖龍紙業拓大中低端市場市場份額，提升美國漿紙廠產能

ＴＣＬ電子搶攻印俄市場；蒼南推出新型自動化儀表

金風（０２２０８）大力拓展水務業務

中交建力爭ＰＰＰ項目，海底撈收購品牌餐廳快將拍板

英國正為從伊拉克撤離軍隊作準備

新世界港出租物業面積本財年翻倍，今年推大圍站項目

富通正研究會否申請內地保險牌照，視乎大灣區保險政策

ＡＭＴＤ夥小米（０１８１０）組財團爭奪新加坡虛銀牌照

曠視通過上市聆訊，春節後啟動招股

基金減持濰柴；國壽推動智能理賠等創新發展

中東熱錢流入吸納阿里巴巴；山東黃金招萊地區建生產基地

中芯穩步推進１２納米晶片量產；貓眼加速建設全文娛平台

中國輪胎提價利浦林成山；紫金海外併購進入收成期

澳門若設證交所，港燈有意於當地掛牌

中聯重科起重機銷售強勁；贛鋒提升氫氧化鋰產能

海天國際增海外銷售比重；歲寶百貨進軍房產業務

內地生物科技企業Ｋｉｎｔｏｒ赴港上市籌３億美元

金源米業加大押注越南；中國鋼材價格近月大幅反彈

英安全部門倡約翰遜允華為參與建設５Ｇ

大唐發電拓新能源項目；呷哺呷哺開展外賣與調味產品業務

內地部分羊奶粉提價；保利物業外拓物業管理業務

中芯１４芯片獲華為訂單，譚木匠拓海外，電路板組裝大增

永達擬拓汽車金融業務，飛鶴加速業務國際化

內地中西部基建投資加碼；維珍妮越南新廠房逐步投產

統一企業高中端方便麵銷售增

恆騰力谷互聯網家居業務

首長國際配股後併購跟尾；中信電訊明年底５Ｇ覆蓋全澳門

券商發力融資融券；新錢流入Ａ股ＥＴＦ；栢能拓展雲計算



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

