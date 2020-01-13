《傳聞》目標打造成為全球領先的跨境資產管理公司的光大控股（００１６５），據聞可能
進行併購，目標是海外資產管理公司，快速將壯大資產業壯大。上周五（１０日）光大控股微升
收１３﹒８８元收市，可在１３﹒４元至１３﹒５元附近低吸。
有線寬頻（０１０９７）股價連日爆升，上周五升收０﹒０８２元，直撲一角大關。據悉有
線寬頻靜極思動，加強與中移動合作，開拓５Ｇ時代的新商機，但股價不宜高追，待回落至
０﹒０７元附近投機性買入。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/01/2020 09:01
《傳聞》光控併購海外資產管理公司；有線加強中動合作拓５Ｇ商機
《傳聞》目標打造成為全球領先的跨境資產管理公司的光大控股（００１６５），據聞可能
進行併購，目標是海外資產管理公司，快速將壯大資產業壯大。上周五（１０日）光大控股微升
收１３﹒８８元收市，可在１３﹒４元至１３﹒５元附近低吸。
有線寬頻（０１０９７）股價連日爆升，上周五升收０﹒０８２元，直撲一角大關。據悉有
線寬頻靜極思動，加強與中移動合作，開拓５Ｇ時代的新商機，但股價不宜高追，待回落至
０﹒０７元附近投機性買入。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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