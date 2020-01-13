《傳聞》驢跡科技招股上限２﹒１２元定價，集資近７﹒５億元

《傳聞》外電引述市場消息指出，在線智能電子導覽提供商驢跡科技（０１７４５）上市定
價２﹒１２元，為招股價範圍１﹒５至２﹒１２元之上限，發售３﹒５２７億股，集資約
７﹒４８億元。獨家保薦人為建銀國際。
據報，驢跡科技上市定價２﹒１２元，相當於２０２０年預測市盈率１０﹒６倍。
該股將於下周一（１７日）掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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