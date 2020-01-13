  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2020 15:02

《傳聞》驢跡科技招股上限２﹒１２元定價，集資近７﹒５億元

　　《傳聞》外電引述市場消息指出，在線智能電子導覽提供商驢跡科技（０１７４５）上市定
價２﹒１２元，為招股價範圍１﹒５至２﹒１２元之上限，發售３﹒５２７億股，集資約
７﹒４８億元。獨家保薦人為建銀國際。
　　據報，驢跡科技上市定價２﹒１２元，相當於２０２０年預測市盈率１０﹒６倍。
　　該股將於下周一（１７日）掛牌。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊405元阻力大
FOCUS13/01/2020
【FOCUS】侵侵料「複製」蔡式連任 台灣出口還看人民幣
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜承認「努力不夠」宣告落選 今回高雄市政上班
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文：在民意基礎上處理兩岸關係 不屈於威脅恫嚇
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文得票817萬 史上最高票數成功連任
興證快訊13/01/2020
新股熱潮持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金