《魚缸博客》微信商業圈前景可觀，微盟（０２０１３）要吼實！

《魚缸博客》就喺今日（１３日）股王ＱＱ（００７００）破咗４００銀大關，事因ＱＱ首

次將微信小程序運營三周年嘅成績表公之於眾，並表示喺小程序、企業微信、小遊戲、微信支付

等多條業務線分頭推進下，基於微信嘅商業閉環已經初見雛形。

可能有缸友就奇怪，點解要吼實微盟集團（０２０１３），博客就喺到簡單咁科普一下。微

盟集團係主要喺神州以騰訊社交網絡服務平台微信為中小企業提供ＳａａＳ（軟件即服務）產品

及營銷服務，通過商業雲、營銷雲和銷售雲等方式實現。而且ＱＱ都係佢嘅主要股東，佔其總股

本逾８巴仙。

簡單科普完就繼續睇返微信小程序份成績表。喺２０１９年，小程序日活躍用戶超過３億，

累計創造８０００多億人仔交易額，同比增長超過１倍半。另外，流量主廣告收入同比增幅達到

５３巴仙，而小遊戲平台商業規模較上年都有增長超３５巴仙。唔少大行，例如富瑞、大和睇好

ＱＱ嘅微信業務增長，個個都大叫買入。所以，阿媽都咁落力，作為阿仔嘅微盟集團前景可望啊

！

睇返微盟集團自身嘅數據，直至２０１９年中期嘅成績表佢都係錄得經營虧損，但相對就已

經係大幅收窄。不過，佢營運數據卻唔錯，ＳａａＳ支付商戶同比增２４巴仙，而每用戶平均收

益都有同比增１３巴仙。因此，「孖屐」普偏都睇好佢未來１至２年嘅發展，預計仲會有３至４

成嘅增長空間。

從公仔圖睇，佢宜家嘅位置比較接近歷史低位，仲有反彈嘅趨勢，相信佢現時已經結束咗佢

之前嘅下降軌道。從保力加通道睇，佢已經連續兩日升破通道頂線，預計已經升破其最近阻力位

，上升趨勢可續。缸友可在現階段分段買入，若突破４﹒３銀可入第二注，目標看九月份高位約

５﹒４銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

