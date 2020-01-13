  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2020 11:58

《魚缸博客》微信商業圈前景可觀，微盟（０２０１３）要吼實！

　　《魚缸博客》就喺今日（１３日）股王ＱＱ（００７００）破咗４００銀大關，事因ＱＱ首
次將微信小程序運營三周年嘅成績表公之於眾，並表示喺小程序、企業微信、小遊戲、微信支付
等多條業務線分頭推進下，基於微信嘅商業閉環已經初見雛形。
　　可能有缸友就奇怪，點解要吼實微盟集團（０２０１３），博客就喺到簡單咁科普一下。微
盟集團係主要喺神州以騰訊社交網絡服務平台微信為中小企業提供ＳａａＳ（軟件即服務）產品
及營銷服務，通過商業雲、營銷雲和銷售雲等方式實現。而且ＱＱ都係佢嘅主要股東，佔其總股
本逾８巴仙。
　　簡單科普完就繼續睇返微信小程序份成績表。喺２０１９年，小程序日活躍用戶超過３億，
累計創造８０００多億人仔交易額，同比增長超過１倍半。另外，流量主廣告收入同比增幅達到
５３巴仙，而小遊戲平台商業規模較上年都有增長超３５巴仙。唔少大行，例如富瑞、大和睇好
ＱＱ嘅微信業務增長，個個都大叫買入。所以，阿媽都咁落力，作為阿仔嘅微盟集團前景可望啊

　　睇返微盟集團自身嘅數據，直至２０１９年中期嘅成績表佢都係錄得經營虧損，但相對就已
經係大幅收窄。不過，佢營運數據卻唔錯，ＳａａＳ支付商戶同比增２４巴仙，而每用戶平均收
益都有同比增１３巴仙。因此，「孖屐」普偏都睇好佢未來１至２年嘅發展，預計仲會有３至４
成嘅增長空間。
　　從公仔圖睇，佢宜家嘅位置比較接近歷史低位，仲有反彈嘅趨勢，相信佢現時已經結束咗佢
之前嘅下降軌道。從保力加通道睇，佢已經連續兩日升破通道頂線，預計已經升破其最近阻力位
，上升趨勢可續。缸友可在現階段分段買入，若突破４﹒３銀可入第二注，目標看九月份高位約
５﹒４銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊405元阻力大
FOCUS13/01/2020
【FOCUS】侵侵料「複製」蔡式連任 台灣出口還看人民幣
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜承認「努力不夠」宣告落選 今回高雄市政上班
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文：在民意基礎上處理兩岸關係 不屈於威脅恫嚇
中國故事13/01/2020
【台灣選戰】蔡英文得票817萬 史上最高票數成功連任
興證快訊13/01/2020
新股熱潮持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金