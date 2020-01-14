《傳聞》聯想集團智能物聯業務；華虹半導體無鍚新廠量產

《傳聞》聯想集團（００９９２）昨日（１３日）上升３％，以５﹒８１元收市。據悉聯想

受惠全球電腦銷售增長之外，近年力拓非電腦業務如智能物聯，目前非電腦業務收入佔比達到一

成，成為業務新增長點，短期股價可看高一線。

華虹半導體（０１３４７）昨日破頂創新高，股價大升１５％，以２１﹒５元收市。據聞華

虹在無鍚新廠量產，力攻２００ｍｍ與３００ｍｍ晶圓，可望推動業務進入高增長期，宜待股價

回落至２１元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

