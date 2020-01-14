《傳聞》凱雷以３７﹒８至３９元配售閱文，套約１６億元

《傳聞》市場消息指，凱雷以每股３７﹒８元至３９元，配售旗下投資工具Ｌａｏｓｈｅ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ及Ｌｕｘｕｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ所持有的４１１４﹒１６萬股閱文

（００７７２）股份，涉及已發行股本３﹒９７％，套現１５﹒５５億至１６﹒０５億元。

每股配售價較昨收市價折讓５﹒５７％至８﹒４７％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

