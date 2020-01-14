《魚缸博客》行業大佬兼進軍神州眼療孖屐，德視佳現價吼入！

《魚缸博客》神州呢個龐大市場，人口紅利多，自然對醫療需求增加。尤其神州小朋友Ｄ打

機趨勢愈來愈烈，幾歲都開始接觸電子產品，眼睛疾病自然相應增加。特別係視力矯正「孖屐」

，相信潛力無限，所以博客今日推薦大家買德視佳（０１８４６）！

德國醫療質素一直係世界醫療市場位居前列，而德視佳正是德國第一視力矯正連鎖診所品牌

，佢係為數不多嘅具有廣泛地理覆蓋範圍嘅眼科診所集團之一，喺德國、丹麥及神州運營業務。

業務主要為１８至４５歲，主要尋求屈光性激光手術或後房型人工晶體（ＩＣＬ）植入術治療近

視、遠視或散光嘅人群；同埋４５歲以上，主要尋求屈光性晶體置換手術治療老花眼或白內障嘅

人群。喺德國及丹麥嘅市場份額分別達到１３﹒２巴仙同１０﹒８巴仙，具領導市場地位。

根據弗若斯特沙利文報告，去年底，約九成２０歲神州年輕人患有近視，同年中低度近視及

高度近視的人口分別達約４﹒６８億及１﹒１２億。另外，目前屈光手術在神州孖屐滲透率極低

，德國孖屐滲透率係神州嘅三倍，但人口規模則為後者的十分之一。既然神州孖屐咁大潛力，它

已經積極係當地布局。近日正式進軍福州，診所是公司繼上海、北京、廣州、深圳、杭州、重慶

後嘅第八家神州診所，預計今年１０月開業。反映公司對市場嘅野心。

另外，德視佳嘅行政總裁係上個月，從公開市場以每股平均價約８﹒７２銀購買合共

６７﹒８萬股，呢下增持反映公司老闆都覺得自己公司發展潛力。

睇返股價走勢，它由上年１０月上市至今已經不斷整固，相信目前已經築底。目前股價暫時

三連升，今日亦出現一枝大陽燭突破，目前升幅超過６巴仙，相信係轉勢嘅先兆。博客認為進取

投資者現價可入，保守Ｄ嘅就上返１０銀的心理關口先追入，短期先上望１０﹒５銀，投資者同

時可以作中長線買入之選！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

