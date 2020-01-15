《傳聞》市場消息稱，中國將制定家電安全使用年限，變相實施新一輪家電舊換新計劃，家
電股有留意價值。海信家電（００９２１）昨日（１４日）微跌收９﹒４９元收市，９元附近料
有相當承接力。
另外，中國鐵塔（００７８８）股價昨日異動，逆市升收１﹒８元，向上升破三個月高位。
傳聞５Ｇ建設之下，中國鐵塔旗下塔站數目將直撲２００萬個，帶動租戶與收入進入新一的增長
期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/01/2020 09:01
《傳聞》內地變相新一輪家電舊換新計劃；中鐵塔塔站直撲二百萬個
《傳聞》市場消息稱，中國將制定家電安全使用年限，變相實施新一輪家電舊換新計劃，家
電股有留意價值。海信家電（００９２１）昨日（１４日）微跌收９﹒４９元收市，９元附近料
有相當承接力。
另外，中國鐵塔（００７８８）股價昨日異動，逆市升收１﹒８元，向上升破三個月高位。
傳聞５Ｇ建設之下，中國鐵塔旗下塔站數目將直撲２００萬個，帶動租戶與收入進入新一的增長
期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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