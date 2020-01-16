《傳聞共賞》金軟、恒安力拓海外市場；恒大發行最多廿億美元票據

《傳聞共賞》 小米布局歐洲市場，金軟、恆安力拓海外市場

恆大（０３３３３）發行最多廿億美元票據



《昔日傳聞》 微創醫療（００８５３）將分拆ＭｉｃｒｏＰｏｒｔ上市

中成藥產品商滿貫集團本周路演

中小型銀行暫停首季按揭申請

佳兆業（０１６３８）斥逾５億，購西營盤舊樓

內地變相新一輪家電舊換新計劃；中鐵塔塔站直撲二百萬個

凱雷以３７﹒８至３９元配售閱文，套約１６億元

聯想集團智能物聯業務；華虹半導體無鍚新廠量產

光大國際（００２５７）力攻灣區綠色項目

攜程正與中金大摩等為來港上市作初步磋商

光控併購海外資產管理公司；有線加強中動合作拓５Ｇ商機

大銀行新年出招，大額按揭增現金回贈吸客

白酒股江小白擬美上市，最多集資７８億

金隅獲醒目錢偷步買入；保利協鑫或資產重組回歸內地融資

玖龍紙業拓大中低端市場市場份額，提升美國漿紙廠產能

ＴＣＬ電子搶攻印俄市場；蒼南推出新型自動化儀表

金風（０２２０８）大力拓展水務業務

中交建力爭ＰＰＰ項目，海底撈收購品牌餐廳快將拍板

英國正為從伊拉克撤離軍隊作準備

新世界港出租物業面積本財年翻倍，今年推大圍站項目

富通正研究會否申請內地保險牌照，視乎大灣區保險政策

ＡＭＴＤ夥小米（０１８１０）組財團爭奪新加坡虛銀牌照

曠視通過上市聆訊，春節後啟動招股

基金減持濰柴；國壽推動智能理賠等創新發展

中東熱錢流入吸納阿里巴巴；山東黃金招萊地區建生產基地

中芯穩步推進１２納米晶片量產；貓眼加速建設全文娛平台

中國輪胎提價利浦林成山；紫金海外併購進入收成期

澳門若設證交所，港燈有意於當地掛牌

中聯重科起重機銷售強勁；贛鋒提升氫氧化鋰產能



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

