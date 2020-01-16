《魚缸博客》業務獨特前景睇好，錦欣生殖（１９５１）可長線揸！

《魚缸博客》近日除咗一班新經濟佬受人追捧之外，有一條半新魚毛都有突然消息出嚟。「

孖屐」就有消息話錦欣生殖（０１９５１）嘅股東折讓約４巴仙，配股約６６００萬股。股東配

股通常都係對前景睇淡，但係錦欣生殖上日（１５日）低開２巴仙之後，竟然後市倒升逾半成，

今日（１６日）早市再漲逾３巴仙。博客睇，錦欣生殖長線可以吸納。

錦欣生殖從公司自身嚟講，佢主要喺神州同花旗國提供輔助生殖服務、管理服務及輔助醫療

服務。以業務來講，佢係認真有獨特性，同埋可以話係位於行業領先地位。近年因為神州嘅人口

問題，政府開始開放二胎，且佢除咗助孕之外，仲可以安排你去花旗國生ＢＢ。加上近年來雖著

神州經濟發展，愈來愈多人都想辦法比自己仔女出國，佢依個服務就正正食正需求。

除此之外，都有唔少大行睇好佢前景。就喺今個月瑞信就發報告指，錦欣生殖計劃今年將係

老撾建設新的人工受孕中心並投入營運，另外都會繼續收購神州一、二線嘅業務，而喺花旗國併

購策略目標為上游機構，可捕捉整個價值鏈。雖然下調咗佢嘅目標價到１４﹒８８銀，但係評級

仍然係「跑贏大市」。而招銀國際就話其內生增長強勁，並有豐富嘅併購機會，預計公司

２０１８年到２０２１年會有複合增長，首予「買入」評級。

從公仔圖睇，錦欣生殖由１５﹒３銀嘅最高位，觸頂後回吐到１０﹒４銀，佢調整幅度都有

成三成二，相信已經消化得差唔多。最近佢再次係低位反彈，有結束下降軌道，向上突破的跡象

。在今日佢股價重上五十天線（約１３﹒０６８元）且破保力加通道頂線，料其近期動力可續，

可上望到１５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

