《傳聞共賞》螞蟻金服中港兩地ＡＨ股上市；越秀地產物色併購機會

《傳聞共賞》 螞蟻金服考慮中港兩地ＡＨ股上市

越秀地產物色併購機會；龍工加大研發推新系列裝載機



《昔日傳聞》 小米布局歐洲市場，金軟、恆安力拓海外市場

微創醫療（００８５３）將分拆ＭｉｃｒｏＰｏｒｔ上市

中成藥產品商滿貫集團本周路演

中小型銀行暫停首季按揭申請

佳兆業（０１６３８）斥逾５億，購西營盤舊樓

內地變相新一輪家電舊換新計劃；中鐵塔塔站直撲二百萬個

聯想集團智能物聯業務；華虹半導體無鍚新廠量產

光大國際（００２５７）力攻灣區綠色項目

攜程正與中金大摩等為來港上市作初步磋商

光控併購海外資產管理公司；有線加強中動合作拓５Ｇ商機

大銀行新年出招，大額按揭增現金回贈吸客

白酒股江小白擬美上市，最多集資７８億

金隅獲醒目錢偷步買入；保利協鑫或資產重組回歸內地融資

玖龍紙業拓大中低端市場市場份額，提升美國漿紙廠產能

ＴＣＬ電子搶攻印俄市場；蒼南推出新型自動化儀表

金風（０２２０８）大力拓展水務業務

中交建力爭ＰＰＰ項目，海底撈收購品牌餐廳快將拍板

英國正為從伊拉克撤離軍隊作準備

新世界港出租物業面積本財年翻倍，今年推大圍站項目

富通正研究會否申請內地保險牌照，視乎大灣區保險政策

ＡＭＴＤ夥小米（０１８１０）組財團爭奪新加坡虛銀牌照



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

