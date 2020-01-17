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即市新聞

17/01/2020 09:00

《傳聞共賞》螞蟻金服中港兩地ＡＨ股上市；越秀地產物色併購機會

《傳聞共賞》　　螞蟻金服考慮中港兩地ＡＨ股上市
　　　　　　　　越秀地產物色併購機會；龍工加大研發推新系列裝載機　

《昔日傳聞》　　小米布局歐洲市場，金軟、恆安力拓海外市場
　　　　　　　　微創醫療（００８５３）將分拆ＭｉｃｒｏＰｏｒｔ上市
　　　　　　　　中成藥產品商滿貫集團本周路演
　　　　　　　　中小型銀行暫停首季按揭申請
　　　　　　　　佳兆業（０１６３８）斥逾５億，購西營盤舊樓
　　　　　　　　內地變相新一輪家電舊換新計劃；中鐵塔塔站直撲二百萬個
　　　　　　　　聯想集團智能物聯業務；華虹半導體無鍚新廠量產
　　　　　　　　光大國際（００２５７）力攻灣區綠色項目
　　　　　　　　攜程正與中金大摩等為來港上市作初步磋商
　　　　　　　　光控併購海外資產管理公司；有線加強中動合作拓５Ｇ商機　
　　　　　　　　大銀行新年出招，大額按揭增現金回贈吸客
　　　　　　　　白酒股江小白擬美上市，最多集資７８億
　　　　　　　　金隅獲醒目錢偷步買入；保利協鑫或資產重組回歸內地融資
　　　　　　　　玖龍紙業拓大中低端市場市場份額，提升美國漿紙廠產能
　　　　　　　　ＴＣＬ電子搶攻印俄市場；蒼南推出新型自動化儀表
　　　　　　　　金風（０２２０８）大力拓展水務業務
　　　　　　　　中交建力爭ＰＰＰ項目，海底撈收購品牌餐廳快將拍板
　　　　　　　　英國正為從伊拉克撤離軍隊作準備
　　　　　　　　新世界港出租物業面積本財年翻倍，今年推大圍站項目
　　　　　　　　富通正研究會否申請內地保險牌照，視乎大灣區保險政策
　　　　　　　　ＡＭＴＤ夥小米（０１８１０）組財團爭奪新加坡虛銀牌照
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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