《傳聞》越秀地產（００１２３）股價表現硬朗，昨日（１６日）力守１﹒７７元，沒有起
跌。據悉越地重點投向粵港澳大灣城市之外，也研究在二級市場尋求併購機會，擴大手上土地儲
備與市場份額，１﹒７元水平續可以收集。
另外，中國龍工（０３３３９）表現落後其它工程機械概念股，昨日微升收２﹒３６元收市
。據聞中國龍工正加大研發資金，推出新系列裝載機產品，力保市場份額行業第一地位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/01/2020 09:01
《傳聞》越秀地產物色併購機會；龍工加大研發推新系列裝載機
《傳聞》越秀地產（００１２３）股價表現硬朗，昨日（１６日）力守１﹒７７元，沒有起
跌。據悉越地重點投向粵港澳大灣城市之外，也研究在二級市場尋求併購機會，擴大手上土地儲
備與市場份額，１﹒７元水平續可以收集。
另外，中國龍工（０３３３９）表現落後其它工程機械概念股，昨日微升收２﹒３６元收市
。據聞中國龍工正加大研發資金，推出新系列裝載機產品，力保市場份額行業第一地位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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